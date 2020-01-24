Nuove tecnologie nel mondo del lavoro: la rivoluzione digitale
di Redazione
24/01/2020
Stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che condiziona ampiamente e in modo positivo il mondo del lavoro. Attualmente le nuove tecnologie mettono sempre più in risalto la possibilità di modificare il nostro modo di lavorare, grazie a strumenti che fino a qualche anno fa erano davvero difficili da tenere in considerazione. Il settore lavorativo e aziendale si sta modificando sempre di più nel corso degli anni e tiene sempre più conto delle possibili novità tecnologiche fornite ad esempio dai software, pensati appositamente per facilitare l’attività lavorativa. Vediamo di scoprirne di più su come la tecnologia sta cambiando il mondo del lavoro quotidianamente.
Le applicazioni che facilitano il lavoro di un’aziendaUno degli strumenti che sempre di più riescono a facilitare la gestione di un’azienda o di un’attività commerciale è rappresentato dai software gestionali. Ad esempio Libertycommerce è un software gestionale per aziende che risulta molto utile perché riesce a rendere più semplice la gestione dell’attività lavorativa. Con i programmi gestionali è possibile semplificare il processo di produzione e la gestione contabile. Infatti questi software sono molto importanti per la gestione del magazzino, ma anche per tenere sempre sotto controllo i documenti, per avere a disposizione delle statistiche sempre aggiornate e per facilitare le operazioni di vendita al pubblico. Inoltre i programmi gestionali consentono anche di stampare etichette con codici a barre e di gestire eventuali promozioni che si intendono attuare, per il miglioramento del business aziendale. I vantaggi dei programmi di questo tipo sono veramente tanti per chi gestisce un’attività lavorativa e questi strumenti rappresentano sicuramente un segnale di come l’evoluzione tecnologica e informatica stia sempre di più facilitando le nostre azioni quotidiane.
Le tecnologie cambieranno sempre di più il modo di lavorareBisogna ricordare comunque che nel corso degli anni l’intelligenza artificiale è riuscita sempre di più a modificare il modo di lavorare delle aziende. Nel corso dei prossimi anni, secondo quanto affermano gli esperti, noteremo ancora in modo più evidente l’influenza dell’intelligenza artificiale all’interno dei processi lavorativi. Anche lo spazio da dedicare al lavoro diventerà sempre più “smart” nel corso dei prossimi anni. Secondo appositi studi che vengono realizzati periodicamente dagli analisti, le cose starebbero cambiando molto velocemente, tanto che i nuovi spazi di lavoro si adattano per diventare degli ambienti maggiormente collaborativi e intelligenti. È una vera e propria rivoluzione digitale, che, insieme agli strumenti informatici, consentirà di lavorare in qualsiasi momento e in qualunque luogo ci si trovi. La diffusione degli strumenti tecnologici favorirà questo processo, permettendo anche di operare in completa mobilità. Proprio l’intelligenza artificiale costituirà un nuovo modo di lavorare. Anche se oggi tecnologie di questo genere vengono impiegate in modo ridotto, si pensa che nel corso dei prossimi anni la diffusione sarà più elevata. Pensiamo ad esempio a quanto possono essere utili dei sistemi di riconoscimento vocale all’interno di un’azienda o dei metodi che impiegano le videoconferenze in modo automatizzato. Gli analisti parlano anche delle potenzialità molto interessanti dei risponditori predittivi, che sicuramente rivoluzioneranno il nostro modo di lavorare nel giro di pochi anni. Anche se attualmente le tecnologie dell’intelligenza artificiale vengono impiegate solo in settori ben definiti, come ad esempio quelli che consentono l’ottimizzazione delle risorse nei luoghi di lavoro (pensiamo ad esempio alla gestione dell’aria condizionata o delle luci in ambienti smart), in un futuro non molto lontano le cose potrebbero cambiare notevolmente. Il compito dell’intelligenza artificiale e dei sistemi informatici, che subiranno una vera e propria evoluzione, sarà sicuramente determinante in un futuro sempre più attento anche al lavoro. L’obiettivo è la creazione di un modo di lavorare che risponda sempre più alle esigenze personali e che possa diventare più flessibile e sicuramente più intelligente.
