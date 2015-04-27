Nokia smentisce un ritorno alla produzione di cellulari
di Redazione
27/04/2015
Nelle scorse settimane si erano diffusi rumors, riportati inizialmente dai media Cinesi per poi fare il giro del web in qualche ora, secondo i quali Nokia sarebbe tornata a produrre cellulari. Oggi l'azienda Finlandese ha smentito le notizie di un suo possibile ritorno alla produzione degli smartphone. In un breve post apparso sul sito di Nokia si legge:
"Nokia conferma che non ha nessuna intenzione di produrre o vendere prodotti consumer" e continua "Nokia è a conoscenza che alcuni fornitori di notizie hanno diffuso l'intenzione della compania di tornare a produrre prodotti consumer grazie al settore ricerca e sviluppo in Cina. Queste notizie sono falze, e includono commenti attribuiti non correttamente allo staff di Nokia"Nokia ha venduto il suo core relativo allo sviluppo di Smartphone lo scorso anno a Microsoft, ma pochi mesi dopo ha lanciato un tablet prodotto attraverso una partnership con il marchio Taiwanese Foxconn. L'aziende finlandese ha un accordo con Microsoft per non ritornare a produrre cellulari prima del 2016. In questo stesso mese di Aprile 2015 Nokia ha annunciato di avere acquisito la francese Alcatel-Lucent con l'obiettivo di innalzare il tasso tecnologico del proprio apparato di networking e spostare il proprio focus verso gli apparati di comunicazione di rete
