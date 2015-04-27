Caricamento...

Nokia smentisce un ritorno alla produzione di cellulari

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2015

Nokia smentisce un ritorno alla produzione di cellulari
Nelle scorse settimane si erano diffusi rumors, riportati inizialmente dai media Cinesi per poi fare il giro del web in qualche ora, secondo i quali Nokia sarebbe tornata a produrre cellulari. Oggi l'azienda Finlandese ha smentito le notizie di un suo possibile ritorno alla produzione degli smartphone. In un breve post apparso sul sito di Nokia si legge:
"Nokia conferma che non ha nessuna intenzione di produrre o vendere prodotti consumer" e continua "Nokia è a conoscenza che alcuni fornitori di notizie hanno diffuso l'intenzione della compania di tornare a produrre prodotti consumer grazie al settore ricerca e sviluppo in Cina. Queste notizie sono falze, e includono commenti attribuiti non correttamente allo staff di Nokia"
Nokia ha venduto il suo core relativo allo sviluppo di Smartphone lo scorso anno a Microsoft, ma pochi mesi dopo ha lanciato un tablet prodotto attraverso una partnership con il marchio Taiwanese Foxconn. L'aziende finlandese ha un accordo con Microsoft per non ritornare a produrre cellulari prima del 2016. In questo stesso mese di Aprile 2015 Nokia ha annunciato di avere acquisito la francese Alcatel-Lucent con l'obiettivo di innalzare il tasso tecnologico del proprio apparato di networking e spostare il proprio focus verso gli apparati di comunicazione di rete
Redazione Avatar
Redazione

