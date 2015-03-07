Negli uffici postali si naviga gratis in WiFi

Si parte piano…

…e si guarda lontano

“un altro passo nello sviluppo di prodotti e servizi semplici e sicuri per le persone, le imprese e la Pubblica amministrazione”. Un passo che permetterà di rendere l’azienda “leader del processo di cambiamento e di avanzamento economico e sociale del Paese, permettendo a tutti di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal digitale”.

Una volta tanto non possiamo che avere parole di elogio per Poste Italiane, che ha avviato un’iniziativa volta ad offrire un collegamento Internet facile, veloce e soprattutto gratuito all’interno degli uffici postali di tutta Italia. Il piano è quello di creare la più grande rete di Hot Spot gratuiti in Italia.Ovviamente, un po’ come tutte le cose, l’iniziativa partirà lentamente. Entro fine anno si prevede di riuscire a realizzare almeno 900 Hot Spot in altrettanti uffici postali italiani; per il momento si è partiti con una manciata di uffici postali piemontesi, con l’obiettivo di coinvolgere entro fine anno anche uffici in Liguria e Valle d’Aosta.Il servizio è parte del piano strategico Poste 2020, il cui obiettivo principale è, per dirla con le parole di Francesco Caio, Delegato di Poste Italiane,