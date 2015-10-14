Home Business Maker Faire: Safe Back vince l’hackathon

di Redazione 14/10/2015

Maker Faire: Safe Back vince l’hackathon della rassegna romana, si tratta di un progetto sulla sicurezza sul lavoro. È iniziato idealmente il Maker Faire, la rassegna organizzata da Asset Camera (Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma) con la collaborazione di Codemotion: a dare il via alle danze, la maratona di programmazione, che ha aperto una delle più grandi conferenze internazionali per i software developer. Per farsi l’idea dell’importanza dell’evento, basti pensare che vi hanno preso parte 160 sviluppatori con 18 progetti e ben 30 ore di lavoro. Al centro della maratona di programmazione, The Big Hack, progetto promosso da Regione Lazio, Agid, Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale, Eni, Trenitalia (il brand con cui ha partecipato l’azienda è Le Frecce), sponsorizzato da Ibm e ideato con lo scopo di individuare soluzioni smart ai problemi quotidiani, tramite gli Open Data e le nuove tecnologie wearable. Ciascun promotore della maratona ha potuto premiare un progetto in linea con la propria challenge, mentre il premio speciale del Maker Faire, quello che va sostanzialmente al vincitore assoluto della competizione, è stato assegnato al progetto “Safe Back - Ritorno al sicuro”. Si tratta di un progetto sulla sicurezza sul lavoro, in gara per la challenge promossa da Eni. A presentare Safe Back è stato il team di Snapback, startup impegnata proporre soluzioni innovative in merito all’esperienza utente via mobile. Partendo da uno studio sugli incidenti sul lavoro, i ragazzi di Snapback hanno realizzato una soluzione che tramite i sensori di prossimità e la tecnologia wearable, è in grado di avvisare il lavoratore in caso di potenziali pericoli, fornendo al contempo assistenza ad operatori e supervisori. Il progetto vincitore, sarà presentato al Maker Faire 2015, il cui inizio ufficiale è previsto il prossimo 16 ottobre. Maker Faire | Tutti i premi - Premio Open Data - Regione Lazio (3000 € in buoni Amazon): progetto City Roots a tema green e bio “Fallo dove vuoi, ma piantala!”; - Premio Open Data - Agid (3000 € in buoni Amazon): Eat-it, progetto dedicato alla tutela e la valorizzazione dei prodotti 100% made in Italy; Premio Mobilità - Agenzia per la mobilità di Roma Capitale (2500 € in buoni Amazon, 5 abbonamenti gratuiti in Car Sharing + 100 euro ciascuno di consumo Car Sharing): C.P.T. Card (Citizen Pilgrim Tourist) carta di servizi integrati destinata a turisti e cittadini; Premio Mobilità - Frecciarossa (2500 € in buoni Amazon e 1500 € in buoni Frecciarossa): progetto Sfreccia; Premio Sicurezza sul lavoro - Eni (Viaggio al MIT di 5 giorni a Boston, USA): progetto sCure;