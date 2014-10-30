Lenovo acquista Motorola da Google
di Redazione
30/10/2014
È ufficiale Lenovo azienda cinese già colosso del mercato dell'informatica di consumo ha acquistato Motorola da Google per la modifica cifra di 2.9 miliardi di dollari. Google aveva rilevato Motorola nel 2011 per 12.5 milardi di dollari e aveva continuato ad investire aggiungendo all'arsenale di Motorola un gran numero di brevetti e tecnologie. Tuttavia dopo aver perso nel tempo un po' di quattrini, Google si è decisa a scaricare Motorola sulle spalle di Lenovo. In realtà mentre a prima vista la storia potrebbe essere vicina a come ve l'abbiamo raccontata, leggendo fra le righe invece l'affare Google-Motorola-Lenovo conviene a tutte le parti. Google infatti consegna a Lenovo un'azienda sana, ricca di innovazione e capacità tecniche, totalmente rinnovata in pieno stile Google. Il gigante dei motori di ricerca continuerà comunque ad intascare denaro poiché manterrà la proprietà di un gran numero di brevetti che attualmente equipaggiano i prodotti Motorola. Lenovo d'altra parte acquista un'azienda in grado per qualità tecnologiche di tenere il mercato con grande efficacia. Lenovo infine non è seconda a nessuno per capacità di produrre apparecchiature tecniche in quantità industriale pur mantenendo una buona qualità. In buona sostanza questo accordo potrebbe voler dire che i telefonini a marchio Motorola sono ora nelle mani di un gruppo capace di produrne un numero abbastanza grande da poter conquistare il mercato mondiale. D'altra parte sulla qualità dei vari Nexus c'è poco da dire. In America ed Europa i telefonini continueranno ad essere distribuiti con il marchio Motorola, mentre in Asia dove il marchio Lenovo è dominante verranno distribuiti con il nome del brand cinese.
“Motorola è in ottime mani con Lenovo, un’azienda all’avanguardia e focalizzata al massimo nella produzione di dispositivi di qualità”, dichiara Larry Page, CEO di Google. E Yuanqing CEO di Lenovo ha aggiunto gli fa eco: "Con Motorola ci muoveremo meglio nell’era mobile, potremo finalmente offrire un portfolio completo di prodotti che va da smartphone e tablet agli apparecchi per il mercato professionale".Foto by Gulsen Ozcan (CC BY-SA 2.0)
