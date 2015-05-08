iPhone meglio di Android in Europa nel primo trimestre 2015

“Nel primo trimestre del 2015 iPhone 6 e iPhone 6 Plus hanno continuato ad attirare clienti in tutta Europa, inclusi gli utenti che prima avevano smartphone Android. In media, durante il primo trimestre, nei cinque maggiori Paesi europei il 32,4% dei nuovi clienti Apple è passato a iOS da Android”.

cresce nel mercato europeo degli smartphone nel: lo rivelano i dati diffusi da Kantar Worldpanel ComTech, secondo i quali tanti utenti, sono passati alla Mela proprio ad inizio anno. Nei primi tre mesi del 2015, infatti, le vendite disono state il 20,3% del totale, con un incremento dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, nei cinque principali mercati europei (Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna). Nell stesso periodo, Android ha perso il 3,1% di quote di mercato. Concentrandosi solamente sul mercato italiano, nel primo trimestre del nuovo annosi afferma come lo smartphone più venduto in assoluto, mentre iOS è diventato il sistema operativo mobile preferito dal 17,5% degli utenti con un +4,6% rispetto al dato precedente. Android, invece, scende al 66,2%, perdendo oltre 4,6 punti percentuali. In media, nei cinque maggiori Paesi europei, il 32,4% dei nuovi clienti Apple aveva in precedenza un dispositivo Android, come sottolinea l’analista Carolina Milanesi.La classifica degli smartphone più venduti in Italia nel primo trimestre 2015 vede in testa iPhone 6, seguito a ruota dal. Uscendo dai confini continentali, ile rilevazioni Kantar Worldpanel ComTech parlano di Apple al 36,5% (-0,2%) negli Usa, mentre Android cresce e raggiunge quota 58,1%. In Giappone, crolla iPhone (-12,5%), mentre Android conquista un bel +10,2%. Controtendenza in Cina, dove Apple raggiunge quota 26,1% delle vendite di smartphone nell’ultimo trimestre, mentre Android scende dall’80 al 72%.