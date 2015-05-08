iPhone meglio di Android in Europa nel primo trimestre 2015
di Redazione
08/05/2015
Apple cresce nel mercato europeo degli smartphone nel primo trimestre del 2015: lo rivelano i dati diffusi da Kantar Worldpanel ComTech, secondo i quali tanti utenti Android, sono passati alla Mela proprio ad inizio anno. Nei primi tre mesi del 2015, infatti, le vendite di iPhone sono state il 20,3% del totale, con un incremento dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, nei cinque principali mercati europei (Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna). Nell stesso periodo, Android ha perso il 3,1% di quote di mercato. Concentrandosi solamente sul mercato italiano, nel primo trimestre del nuovo anno iPhone 6 si afferma come lo smartphone più venduto in assoluto, mentre iOS è diventato il sistema operativo mobile preferito dal 17,5% degli utenti con un +4,6% rispetto al dato precedente. Android, invece, scende al 66,2%, perdendo oltre 4,6 punti percentuali. In media, nei cinque maggiori Paesi europei, il 32,4% dei nuovi clienti Apple aveva in precedenza un dispositivo Android, come sottolinea l’analista Carolina Milanesi.
“Nel primo trimestre del 2015 iPhone 6 e iPhone 6 Plus hanno continuato ad attirare clienti in tutta Europa, inclusi gli utenti che prima avevano smartphone Android. In media, durante il primo trimestre, nei cinque maggiori Paesi europei il 32,4% dei nuovi clienti Apple è passato a iOS da Android”.La classifica degli smartphone più venduti in Italia nel primo trimestre 2015 vede in testa iPhone 6, seguito a ruota dal Samsung Galaxy S5. Uscendo dai confini continentali, ile rilevazioni Kantar Worldpanel ComTech parlano di Apple al 36,5% (-0,2%) negli Usa, mentre Android cresce e raggiunge quota 58,1%. In Giappone, crolla iPhone (-12,5%), mentre Android conquista un bel +10,2%. Controtendenza in Cina, dove Apple raggiunge quota 26,1% delle vendite di smartphone nell’ultimo trimestre, mentre Android scende dall’80 al 72%.
Articolo Precedente
Fitbit pronta per entrare in borsa
Articolo Successivo
Il Mercato Unico Digitale potrebbe valere 415 miliardi di euro