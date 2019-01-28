Il digital signage e le sue potenzialità per l’informazione
di Redazione
28/01/2019
Il digital signage è nato come forma di comunicazione pubblicitaria ma la forza di questa segnaletica ha conosciuto da subito nuovi campi di utilizzo. Basti guardare le sue applicazioni più innovative nelle piazze, nei negozi, nelle stazioni e negli uffici. Tutti sfruttano le potenzialità di questa forma di comunicazione innovativa.
Digital Signage e smart city: come le città diventano intelligentiIl concetto di segnaletica digitale è strettamente connesso a quello di smart city, le città infatti hanno acquisito una maggiore consapevolezza grazie alla comunicazione innovativa che hanno imparato ad ottimizzare. In questo senso il digital signage consente di scambiare informazioni in tempo reale in spazi chiusi ma anche aperti, quindi sia nel privato che nel pubblico. Si pensi ai cartelloni stradali che veicolano e trasmettono contenuti ai passanti, alle informazioni contenute sui display giganti dell’aeroporto o ancora ai totem segnaletici che troviamo nelle stazioni portuali.
Comunicare e informare: cosa è cambiato con la nuova informazioneIn un mondo in cui si moltiplicano gli schermi, cresce anche l’esigenza di declinare in modi diversificati le pubblicità, l’informazione, le notizie. Per non essere mai banali nell’utilizzo di un cartello segnaletico in perenne mutamento, bisogna catturare l’attenzione ma farlo nel modo più smart possibile. È compito di chi comunica non solo attrarre il passante ma fornirgli in modo coinciso e diretto quello che gli occorre. Se il valore di una pubblicità è dato quindi dalla capacità di inchiodare al display del maxi store i potenziali clienti, allo stesso modo lo spazio di uno schermo digitale posizionato in una stazione ferroviaria dovrà fornire tutte le informazioni più importanti, comunicando in modo istantaneo eventuali variazioni, comunicazioni e dettagli. Cos’è cambiato quindi? Non l’informazione ma la modalità con cui essa viene trasmessa. I display possono adattarsi a qualunque spazio possibile e ad ogni tipo di messaggio, hanno la capacità di trasmettere vari tipi di contenuti digitali e quindi la potenzialità di proporre al mercato una comunicazione diretta e funzionale.
Come comunica il digital signage e quali mezzi sfrutta dal punto di vista tecnicoQuesto nuovo tipo di comunicazione digitale viene veicolata attraverso i display dei più comuni dispositivi elettronici, da un semplice tablet ad uno schermo gigantesco in una piazza cittadina. La parola d’ordine è veicolare in modo interattivo un contenuto di tipo testuale, fotografico o audiovisivo. I clienti, oltre ad osservare quanto viene riportato, possono talvolta interagire con i contenuti. I mezzi sfruttati fisicamente per poter comunicare sono totem touch screen, schermi da terra, display a parete, cavalletti digitali. Il fine ultimo è comunicare, ma bisogna in primo luogo attirare l’attenzione del cliente, promuovere un argomento di tipo personalizzato, persuadere l’attenzione e informare attraverso un contenuto che sia comunque di qualità. Questa pubblicità deve comunque il suo successo alla rete, che ne ha determinato lo sviluppo e ha fornito l’impronta innovativa a questa forma di comunicazione sempre più acclamata. Il mercato la sfrutta per ogni tipo di settore e questa accelerazione, registrata soprattutto negli ultimi anni con l’evoluzione tecnologica, è destinata ancora a crescere.
Software gestione presenze: l'utilità dei dati certi
Tecnologia Bitcoin: Unit-e come l'oro digitale, ma migliorato