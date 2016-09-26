Caricamento...

Huawei P9 ma non solo: tutte le novità sull’accordo con Leica

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2016

Huawei P9 ma non solo: tutte le novità sull’accordo con Leica
Huawei e Leica: la collaborazione continuerà e sarà sempre più stretta. Dopo il P9 e Mate 9, l’azienda cinese punta molto sulla realtà virtuale e sullo sviluppo di sistemi ottici innovativi, ragion per cui la collaborazione con Leica, consorzio europeo leader nel settore delle tecnologie ottiche, sarà ulteriormente approfondita. Si tratta della conferma, dunque, del fatto che Huawei sia sempre più attiva fuori dai confini della Repubblica Popolare Cinese. Dopo la produzione delle lenti per Huawei P9 e l’imminente Mate 9, l’azienda cinese e Leica hanno siglato un accordo che per certi versi può essere definito storico. Si parla addirittura di ‘matrimonio’ commerciale, proprio nel periodo nel quale Huawei Italia sigla una partnership importantissima con Tiscali. In Germania, infatti, sta per nascere il Max Berek Innovation Lab, una sorta di laboratorio, appunto, destinato alla ricerca e all’innovazione, che vedrà la collaborazione appunto del colosso cinese e di Leica.

Huawei e Leica: nuovi visori per la realtà virtuale?

L’obiettivo sarà quello di trovare soluzioni per i sistemi ottici avanzati e nel computational imaging e tramutarle in prodotti da immettere sul mercato. Secondo gli esperti di settore, la nuova partnership potrebbe addirittura portare alla nascita di un nuovo mercato. Tra i prodotti che potrebbero vedere la luce nei prossimi anni, magari già a partire dal 2017, dunque, potrebbero esserci visori per la realtà virtuale, che pare anche Asus e HTC siano pronti a lanciare. Dopo aver aumentato il valore del proprio brand grazie agli smartphone, dunque, Huawei punta a sfidare i colossi della tecnologia anche in altri settori.
