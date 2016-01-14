Filecoder il virus camaleonte che si traveste da Chrome
di Redazione
14/01/2016
Come difendersi da Filecoder.NFRI metodi per rilevare se si sta per eseguire il vero Chrome oppure il suo sosia gemello esistono, è sufficiente verificare le proprietà del file eseguibile e controllare che sia digitalmente firmato e che siano presenti i campi con il nome e la versione del file. Purtroppo non tutti gli utenti sono così smaliziati da riuscire a verificare queste informazioni prima di lanciare chrome, e questo è uno dei motivi per cui il virus si sta rapidamente diffondendo. I metodi attraverso il quale i pirati infettano i computer target sono quelli ormai ben noti e tristemente efficaci del falso download, link nascosti in email di spam, siti infetti che inducono a scaricare il finto chrome. A maggior ragione, il primo metodo per difendersi da questo tipo di attacchi è quello di accedere sempre a siti sicuri e affidabili, scaricare soltanto da fonti conosciute ed assicurarsi che le email ricevute siano state realmente inviate da persone affidabili e conosciute.
