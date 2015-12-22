Google e Ford accordo segreto sull'auto senza pilota
22/12/2015
Mentre Google è all'opera per completare i test sulle sue auto senza pilota, circolano voci di una possibile collaborazione con Ford. Le indiscrezioni sono state riportate da Yahoo Auto che cita fonti vicini al progetto, senza però entrare maggiormente nel dettaglio. Secondo quando riportato, Ford sarebbe pronta ad annunciare la partnership già nel prossimo CES di Gennaio. Non ci sono smentite o conferme ufficiali per il momento dai due marchi coinvolti nelle indiscrezioni.
Massima riservatezza sull'accordo Google - FordNon ci sono ancora dettagli sui contenuti dell'eventuale accordo. Certo è che, se confermato, Ford porterebbe a casa il notevole impulso dello sviluppo software condotto da Google che ha già circolanti sulle strade ben 53 autoveicoli in fase di test. Ford per anni invece ha condotto ricerche sul terreno della guida delle auto senza pilota, ma non ancora portato su strada nessun progetto neanche sperimentale, secondo quanto riportato da Yahoo Auto, una prima sperimentazione potrebbe cominciare il prossimo mese in California. D'altra parte una possibile partnership con Ford, risparmierebbe invece a Google di dover investire denaro nella produzione e progettazione di autoveicoli, terreno su cui Ford ha sicuramente esperienza e attrezzature da vendere. L'accordo non sarebbe comunque esclusivo. Google intrattiene rapporti con molti produttori di autoveicoli e quasi tutti stanno sperimentando tecnologie relative alla produzione di autoveicoli a guida autonoma. Nissan, Volvo, Mercedes-Benz, sono solo alcuni dei nomi che nutrono più di un interesse in questo genere di tecnologia. Un protavoce di Ford, Allan Hall ha dichiarato a Yahoo Auto, che Ford dialoga con molte aziende sui suoi progetti di Smart Mobility, ed ha aggiunto:
Manteniamo queste discussioni private, per ovvi motivi di competività, non commentiamo sulle speculazioni
