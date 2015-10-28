Apple record nel terzo trimestre 2015, 48mln di iPhone venduti
di Redazione
Apple continua nel suo trend di fatturato positivo e nel terzo trimestre 2015 fa registrare nuovamente numeri da record. La relazione trimestrale questa volta rivestiva particolare importanza perché per la prima volta includeva i dati di vendita dei nuovi iPhone 6S e iPhone 6S plus e le aspettative non sono state deluse. Apple sfiora 48 milioni di iPhone e iPhone 6S venduti durante il terzo trimestre 2015. Le entrate ammontano a si attestano dunque intorno ai 51.5 miliardi di dollari, con una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In realtà, nonostante la netta crescita, gli analisti si aspettavano numeri intorno ai 48.5 milioni di unità vendute. Tuttavia bisogna tenere conto che iPhone 6S è arrivato sul mercato veramente da pochissime settimane e dunque viene meno a questi numeri il traino fondamentale del nuovo modello di iPhone che nei suoi primi giorni di vita aveva comunque fatto registare un vertiginoso aumento delle vendite. Fra i mercati internazionali, a fare da traino nelle vendite è stato la Cina dove si è registrato un incremento quasi doppio rispetto all'anno precedente.
"Assisteremo ad un enorme cambiamento in Cina nei prossimi anni"ha detto Tim Cook CEO di Apple nel corso di un recente viaggio nella nazione asiatica.
"Siamo ragionevolmente ben posizionati"ha aggiunto. Apple ha 25 negozi in Cina e punta a raggiungere i 40 nel prossimo anno. Non altrettanto buone le notizie per iPad, il cui numero di unità vendute scende da 11.000.000 a 10.000.000 nel Q3 2015. Non brillano neanche le vendite dei notebook. Nonostante questo, Apple registra comunque un fatturato in netta crescita dovuto principalmente al grande successo di iPhone e ad un mercato Mobile sempre in maggiore e continua espansione
