Alphabet è la società che vale di più al mondo

"La nostra crescita nel quarto trimestre 2015 riflette la vitalità del nostro business, guidato dalla ricerca sul mobile come da Youtube e dalla programmazione pubblicitaria, tutte aree nelle quali abbiamo investito per molti anni"

Alphabet, la holding creata da Google, per raccogliere sotto un unico marchio tutti i prodotti commercializzati dalla casa di Mountain View è da oggi la società che vale di più al mondo. Dunque Alphabet batte Apple e fa registrare una quota di capitalizzazione di 533.20 miliardi di dollari contro i 532.72 miliardi di dollari della compagnia di Cupertino. Gradino più basso del podio per Microsoft, mentre il colosso Facebook occupa solo il quarto posto. A guidare la classifica delle società con maggiore valore nel mondo, sono dunque quattro aziende appartenti alla New Economy con buona pace dell'industria del petrolio, delle aziende di produzione tradizionale.ha detto Ruth Porat CFO di Google attraverso un comunicato stampa. In molti analisti fanno notare anche come Alphabet, ovvero un'azienda che ha nel proprio dna soprattutto la produzione di software con una vocazione minoritaria verso la produzione di hardware, abbia sorpassato Apple fra le società a maggior valore al mondo, che invece ha una forte vocazione anche alla commercializzazione di hardware. Potrebbe essere il segnale che il mercato dell'hardware inizia ad essere saturo e che le persone non hanno necessità di affrontare un nuovo aggiornamento dei propri sistemi. Viceversa Google che offre costantemente software aggiornato e nuovi servizi indipendentemente dall'hardware utilizzato potrebbe avere una marcia in più per affrontare il mercato negli anni a venire.