Curare il proprio sonno poggiando i pensieri sul cuscino giusto

Ci rendiamo conto di quanto sia importante ed essenziale dormire bene solo quando non riusciamo più a farlo. Dormire è una funzione naturale del corpo ma è anche molto precaria, infatti sono molteplici i fattori che creano turbamenti e disturbi del sonno: fattori organici, come aver mangiato male o i dolori alla cervicale; fattori psicologi come stress lavorativo ma anche fattori ambientali. Il sonno è un momento fondamentale perché mentre si dorme i ritmi del nostro corpo rallentano e l’organismo recupera le energie consumate durante la giornata. Dormire è una pausa di rigenerazione fisica e mentale, se non dovesse avvenire in maniera serena e salutare sono tante le ripercussioni nelle ore di veglia, come disturbi dell’attenzione, minore produttività energetica, depressione e di conseguenza ipertensione.

Si deduce quanto il sonno influenzi non solo le nostre capacità, ma anche il nostro stato d’animo: garantire al proprio corpo e alla propria mente un corretto riposo notturno è fondamentale per la salute e il benessere della persona per affrontare al meglio la quotidianità.

Inoltre è importante sapere che ogni età ha i suoi tempi di sonno e di riposo: mentre ad un neonato servono 18 ore di sonno, ad un adulto ne bastano 8, invece ad un anziano ancora meno. Secondo la scienza basterebbe dormire almeno 7 ore a notte, di media, ma continuative. Per questo è importante eliminare i disturbi del sonno, e i più frequenti sono causati da un letto o un cuscino non adeguato.

Oggi scegliere il cuscino giusto è facile grazie all’azienda Tempur che innanzitutto offre libera scelta sul cuscino tradizionale, adattandone le dimensioni e il feeling per ogni esigenza di sonno, ma da Tempur troverete anche il tipo di cuscino perfetto per chi soffre di dolori della zona cervicale perché le sue forme e il materiale riducono l’infiammazione dei nervi vertebrali che spesso con cuscini non adatti vengono compressi. I cuscini ergonomici Tempur si adattano agli spostamenti della testa riempiendo lo spazio fra schiena e collo per fare in modo che, durante il sonno, si mantenga l’allineamento ideale del corpo e si possa riposare meglio prevenendo inoltre l’insorgere di dolori alla schiena.

Il dolore al collo può essere di intensità variabile, continuo o acuto, e può espandersi alle spalle, alle braccia e alle mani, questo dolore è accompagnato ad uno degli aspetti più fastidiosi ma persistenti del dolore cervicale, cioè la sensazione di essere bloccati nel muoversi tanto da non riuscire a girare la testa.

Il cuscino adatto permette di dormire in una posizione corretta, alleviando disagi e problemi che potrebbero creare impedimenti durante la giornata.

Prendetevi cura della qualità del vostro riposo perché si rispecchia nel resto della giornata. Poggiate il corpo, la testa e i pensieri sul materasso e cuscino giusto e adatto a voi: il tuo corpo e la tua mente ne hanno bisogno.