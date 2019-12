Migliori smartphone per giocare nel 2019

Al giorno d’oggi, i device mobile non vengono usati solo per le classiche funzioni di invio di messaggi e chiamate, ma ormai sono dei dispositivi che permettono di svolgere davvero ogni tipo di attività. Proviamo a pensare, ad esempio, alla possibilità di regolare da remoto le tapparelle di casa piuttosto che impostare la temperatura del riscaldamento della propria abitazione.

Insomma, il principale vantaggio connesso all’uso dei dispositivi mobili è certamente quello di rendere più facile lo svolgimento di tante attività. L’evoluzione di smartphone e tablet ha coinvolto anche il mondo del gioco online. infatti, attualmente, sono sempre di più le piattaforme, come ad esempio www.jackpot.it, che offrono la possibilità di piazzare delle puntate anche dal proprio smartphone, in modo semplice e veloce.

Ecco i migliori tre smartphone per il gaming da mobile

In fin dei conti, una delle cose più difficili da fare è senz’altro quella di scegliere la piattaforma iniziale. Non è semplice, dal momento che ci sono tantissimi bonus di benvenuto, scommesse gratuite e bonus che riguardano i versamenti sul proprio conto di gioco. Eppure, una volta completata la registrazione del proprio profilo, scommettere online diventerà decisamente semplice, alla portata di tutti, anche di quanti non hanno una grande esperienza.

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, non tutti i vari smartphone sono adatti per il gaming. Infatti, bisogna sottolineare come ci siano alcuni dispositivi mobili che sono stati sviluppati appositamente per garantire un alto livello di potenza nei confronti del gaming. Quindi, si tratta di device con caratteristiche tecniche davvero notevoli, ma anche schermi particolarmente brillanti e nitidi e pure un elevatissimo livello di autonomia.

Dal punto di vista dell’esperienza di gioco 3D, che viene richiesta da importanti giochi su mobile, come ad esempio PUBG Mobile e Fortnite, c’è la necessità di poter disporre di uno smartphone di alta gamma. Le prestazioni che vengono garantite da parte degli smartphone di nuova generazione sembra proprio che siano talmente alte da poter supportare anche i giochi che verranno lanciati nel corso dei prossimi anni senza alcun problema.

Ci sono diversi fattori che possono indirizzare tale scelta. Ad esempio, la GPU e la velocità del processore, ma non solo. Gli iPhone, da questo punto di vista, non sono di certo secondi a nessuno e ai primi posti di queste particolari graduatorie ci sono ovviamente loro. Nello specifico, l’iPhone XS Max e l’iPhone XS sono probabilmente i migliori smartphone per il gaming che si possono acquistare in commercio in questo momento ben preciso.

Il motivo per cui questi due nuovissimi device di Apple siano così adatti al gaming da mobile? Semplice, basta dare un’occhiata alle loro specifiche tecniche per capire come garantiscano prestazioni davvero molto elevate. Il processore più rapido, prima di tutto, per giocare su smartphone, la possibilità di accedere all’ecosistema più ampio per i giochi, anche se ovviamente il prezzo per portarseli a casa è molto alto.

In seconda posizione in questa classifica troviamo lo smartphone OnePlus 7 Pro. Si tratta di un device che presenta un punto di forza ben definito, che è rappresentato dalla batteria, che si caratterizza per garantire una giornata intera di funzionamento senza alcun problema. Di contro, non c’è il jack per le cuffie e l’intero smartphone è un po’ pesante rispetto ad altri modelli.

Sul gradino più basso di questa graduatoria troviamo il Samsung Galaxy S10 Plus. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad uno smartphone caratterizzato da un notevole livello di potenza, soprattutto per quanto concerne il processore. L’integrazione direttamente nello schermo del sensore per le impronte è un altro punto nettamente a favore di questo smartphone quando lo si deve usare per il gaming.